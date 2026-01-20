¿Justin no olvida? El polémico "like" a foto antigua con Selena Gómez que enciende las redes

La interacción fue detectada por usuarios durante el reciente trend 2016–2026, en el que se comparten recuerdos de esa etapa.

Justin Bieber se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática luego de que se viralizara en redes sociales un “me gusta” que dio a un comentario en una fotografía antigua junto a Selena Gómez, correspondiente al año 2016, periodo en el que ambos mantenían una relación intermitente. La interacción fue detectada por usuarios durante el reciente trend 2016–2026, en el que se comparten recuerdos de esa etapa.

El comentario al que el cantante canadiense reaccionó decía “Vivan los novios” y fue realizado en una publicación que muestra a Bieber y Gómez besándose en una piscina. La imagen, publicada originalmente el 19 de marzo de 2016, incluía la frase “Sentimientos” escrita por el propio artista. Capturas del “like”, registrado el sábado 17 de enero, comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas.

REACCIONES

La reacción de Bieber generó especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una señal de nostalgia o sentimientos no resueltos, pese a que tanto él como Selena Gomez están actualmente casados y llevan vidas separadas. En la publicación se acumularon miles de comentarios con mensajes alusivos a la antigua relación, conocida popularmente como “Jelena”.

Este episodio ocurre días después de que Hailey Bieber, esposa del cantante, compartiera en Instagram varias fotografías retro como parte del mismo trend. Entre ellas, se incluyó una imagen en la que aparece besando a Justin Bieber, presuntamente tomada también en 2016. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado públicamente sobre la polémica generada en redes sociales.