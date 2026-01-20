Rachel McAdams recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La intérprete canadiense, recordada por dar vida a Regina George en Mean Girls (Chicas Pesadas), dedicó el homenaje a sus padres durante la ceremonia realizada en Los Ángeles.

Rachel McAdams recibió este martes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a su trayectoria artística y al respaldo de su familia en su carrera como actriz. La intérprete canadiense, recordada por dar vida a Regina George en Mean Girls (Chicas Pesadas), dedicó el homenaje a sus padres durante la ceremonia realizada en Los Ángeles.

En su discurso de agradecimiento, McAdams destacó el apoyo recibido desde su infancia y señaló que el reconocimiento es resultado del amor y la confianza que le brindaron sus familiares. La actriz recordó el momento en que fue inscrita en un campamento de teatro, experiencia que describió como decisiva para despertar su vocación artística y que marcó el inicio de su camino profesional.

La estrella otorgada a McAdams corresponde al número 2.833 y se encuentra ubicada cerca del Teatro El Capitán. Durante la ceremonia, la actriz expresó que compartir este espacio simbólico era una forma de reconocer a todas las personas que influyeron en su desarrollo personal y profesional a lo largo de los años.

DEDICAN PALABRAS A ACTRIZ

El evento contó con la participación de colegas y amigos de la actriz, entre ellos Domhnall Gleeson, quien le dedicó unas palabras en tono humorístico, y el director Sam Raimi. Por su parte, la productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez, resaltó la carrera de McAdams, mencionando sus actuaciones en producciones como Chicas Pesadas, Diario de una pasión y Spotlight, que consolidaron su presencia en el cine internacional.