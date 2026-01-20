Entretenimiento

Karol G y Feid habrían terminado su relación tras tres años juntos, según TMZ

Fuentes consultadas por TMZ indicaron que la pareja decidió tomar caminos separados hace varios meses, manteniendo una buena relación tras la separación.



El romance entre Karol G y Feid habría llegado a su fin. De acuerdo con el portal estadounidense TMZ, fuentes cercanas a ambos artistas revelaron que la pareja ya no mantiene una relación desde hace varios meses, poniendo punto final a una de las historias amorosas más comentadas de la música urbana latina.

Según el citado medio, la intérprete de ‘Provenza’ y el cantante de ‘Luna’ habrían decidido “tomar caminos separados” de manera discreta, sin escándalos ni conflictos públicos. “Nos informaron que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación”, precisó TMZ, descartando versiones de una separación conflictiva.

Karol G y Feid fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2021, tras colaborar en el éxito de reguetón ‘FRIKI’, donde su cercanía dentro y fuera del videoclip despertó rumores que se mantuvieron durante meses. Sin embargo, fue recién en 2023 cuando la propia cantante colombiana confirmó la relación y aseguró que Feid representaba “un capítulo positivo y un apoyo” en su vida personal y profesional.

SEÑALES PREVIAS Y SILENCIO DE LOS ARTISTAS

En los últimos meses, varios indicios alimentaron las especulaciones sobre una posible ruptura. Feid no acompañó a Karol G a los Latin Grammy 2025 y la ‘Bichota’ dejó de publicar fotos junto a él desde julio del año pasado, lo que llamó la atención de sus seguidores y de la prensa especializada. Hasta el momento, se desconocen los motivos reales de la separación y ni Karol G ni Ferxxo se han pronunciado públicamente al respecto

 


