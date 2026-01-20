Karol G y Feid habrían terminado su relación tras tres años juntos, según TMZ

El romance entre Karol G y Feid habría llegado a su fin. De acuerdo con el portal estadounidense TMZ, fuentes cercanas a ambos artistas revelaron que la pareja ya no mantiene una relación desde hace varios meses, poniendo punto final a una de las historias amorosas más comentadas de la música urbana latina.

Según el citado medio, la intérprete de ‘Provenza’ y el cantante de ‘Luna’ habrían decidido “tomar caminos separados” de manera discreta, sin escándalos ni conflictos públicos. “Nos informaron que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación”, precisó TMZ, descartando versiones de una separación conflictiva.

Karol G y Feid fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2021, tras colaborar en el éxito de reguetón ‘FRIKI’, donde su cercanía dentro y fuera del videoclip despertó rumores que se mantuvieron durante meses. Sin embargo, fue recién en 2023 cuando la propia cantante colombiana confirmó la relación y aseguró que Feid representaba “un capítulo positivo y un apoyo” en su vida personal y profesional.

SEÑALES PREVIAS Y SILENCIO DE LOS ARTISTAS

En los últimos meses, varios indicios alimentaron las especulaciones sobre una posible ruptura. Feid no acompañó a Karol G a los Latin Grammy 2025 y la ‘Bichota’ dejó de publicar fotos junto a él desde julio del año pasado, lo que llamó la atención de sus seguidores y de la prensa especializada. Hasta el momento, se desconocen los motivos reales de la separación y ni Karol G ni Ferxxo se han pronunciado públicamente al respecto