Mattel presenta su primera Barbie autista

Mattel presentó su primera muñeca Barbie autista como parte de su línea de inclusión, en una iniciativa orientada a reflejar la diversidad en uno de los juguetes más reconocidos a nivel mundial. El anuncio se realizó seis meses después del lanzamiento de la primera Barbie con diabetes tipo 1 y forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar la representación en su catálogo.

De acuerdo con la empresa, la nueva muñeca busca que más niños puedan verse identificados y reconocidos. El autismo es una forma de neurodivergencia que influye en la manera en que las personas perciben e interactúan con su entorno y se manifiesta de distintas formas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de uno de cada cien niños es autista.

La Barbie autista fue desarrollada en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network, una organización estadounidense liderada por personas autistas. El diseño incorpora elementos que reflejan esta diversidad, como una mirada ligeramente desviada, articulaciones flexibles para representar movimientos repetitivos o stimming, y accesorios vinculados a las diferencias sensoriales, entre ellos un spinner, audífonos reductores de ruido y una tablet para facilitar la comunicación.

CARACTERÍSTICAS

En cuanto a la vestimenta, la muñeca luce un vestido morado de corte suelto, pensado para minimizar el contacto de la tela con la piel, y zapatos planos que brindan estabilidad. Desde 2019, Mattel ha incorporado muñecas y muñecos que representan distintas condiciones y características, como discapacidad visual, síndrome de Down, vitiligo o el uso de silla de ruedas. Durante el anuncio, la directora global de muñecas de la compañía, Jamie Cygielman, señaló que Barbie busca reflejar el mundo que los niños observan y las posibilidades que pueden imaginar.