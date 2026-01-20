¿Yahaira Plasencia en la dulce espera? Imágenes de salsera generan rumores sobre un posible embarazo

La cantante vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que se difundiera imágenes en las que aparece junto a Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’.

Yahaira Plasencia vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que el portal Instarándula difundiera imágenes en las que aparece junto a Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’. Las fotografías fueron tomadas en un espacio que aparentaría ser una clínica, donde la cantante lucía una mascarilla, lo que generó diversas especulaciones en redes sociales.

¿POSIBLE EMBARAZO?

El material que más llamó la atención fue una imagen en la que la salsera aparece recostada en un sillón y con un vientre pronunciado, situación que dio origen a rumores sobre un posible embarazo. En la fotografía, además, se aprecia un semblante que algunos usuarios interpretaron como signo de malestar, lo que también abrió la posibilidad de que se trate de un problema de salud.

La difusión de la imagen provocó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde incluso se planteó públicamente la posibilidad de que la artista esté esperando a su primer hijo. En ese contexto, se destacó la actitud de Luis Fernando Rodríguez, quien fue captado acariciando el vientre de la cantante, gesto que alimentó aún más las especulaciones.

Cabe recordar que en diciembre pasado Yahaira Plasencia confirmó que se estaba dando la oportunidad de conocer mejor al empresario, tras varias semanas de apariciones públicas juntos. Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado oficialmente sobre los rumores.