TikTok sanciona a influencer Moca y le prohíbe hacer transmisiones hasta el 2070

La influencer peruana ‘Moca’ reveló que la plataforma TikTok le prohibió realizar transmisiones en vivo hasta el año 2070, una medida extrema que la obligó a tomar decisiones inmediatas y crearse otra cuenta para no perder contacto con su comunidad.

"Chicas, me he creado mi nueva cuenta para hacer full transmisiones porque por aquí no puedo hacer transmisiones hasta el 2070”, comentó en sus historias, invitando a su audiencia a seguirla en su nuevo perfil.

El castigo fue confirmado por la propia creadora de contenido ayer 19 de enero, cuando informó que su cuenta principal @mocatiktok quedó inhabilitada para hacer lives por más de cuatro décadas. Aunque su perfil sigue visible y activo, la función de transmisiones en vivo fue bloqueada.

ALERTAS PREVIAS

Aunque TikTok no ha explicado oficialmente el motivo de la sanción, “Tilza la Única”, amiga cercana de Moca, dio detalles que aportarían contexto al castigo. Según relató durante una transmisión en vivo, la influencer ya acumulaba advertencias y alertas en la plataforma, incluso días antes de que se aplicara la medida definitiva.