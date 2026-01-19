Entretenimiento

Hace 2 horas

Brunella Torpoco desata la locura en Arequipa: salsera agradecida por el recibimiento en el concierto

Sábado 17 de enero, la 'ciudad blanca’ se rindió ante la reconocida salsera peruana quien llegó por primera vez en el recinto Munays.



Brunella Torpoco se presentó por primera vez en este reconocido local y logró un lleno total, confirmando así el enorme impacto que produce su música en el sur del país, el resultado fue contundente: emoción al máximo y un público que no dejó de cantar ni un solo tema.

“Gracias, Arequipa. Me han hecho sentir en casa. Gracias a cada persona que vino a acompañarme y a cantar conmigo. ¡Esto no lo olvidaré nunca!”, expresó Brunella Torpoco, emocionada tras una presentación que marcó un antes y un después en su historia con el público arequipeño.

Este éxito en Munays confirma que Brunella es la artista femenina número uno del momento y sigue conquistando escenarios en todo el país. Arequipa lo vivió, lo cantó y lo gozó.


Temas Relacionados: Brunella TorpocoEntretenimientoMúsicaPúblico PeruanoSalsa PeruanaSur Del Perú

También te puede interesar:

BANNER LATERAL ENERO2026 3