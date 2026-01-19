Brunella Torpoco desata la locura en Arequipa: salsera agradecida por el recibimiento en el concierto

Brunella Torpoco se presentó por primera vez en este reconocido local y logró un lleno total, confirmando así el enorme impacto que produce su música en el sur del país, el resultado fue contundente: emoción al máximo y un público que no dejó de cantar ni un solo tema.
“Gracias, Arequipa. Me han hecho sentir en casa. Gracias a cada persona que vino a acompañarme y a cantar conmigo. ¡Esto no lo olvidaré nunca!”, expresó Brunella Torpoco, emocionada tras una presentación que marcó un antes y un después en su historia con el público arequipeño.
Este éxito en Munays confirma que Brunella es la artista femenina número uno del momento y sigue conquistando escenarios en todo el país. Arequipa lo vivió, lo cantó y lo gozó.