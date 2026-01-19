Conciertos de Bad Bunny generaron ventas récord por 2.7 millones de soles

Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional no solo congregaron a miles de fanáticos, sino que también impulsaron de forma significativa la economía local, al generar ventas superiores a los S/ 2.7 millones en bebidas, alimentos y merchandising oficial, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

De acuerdo con el reporte oficial, la Sunat ejecutó un operativo de fiscalización sin precedentes durante las presentaciones realizadas el viernes 17 y sábado 18 de enero, logrando registrar ingresos totales por S/ 2,751,577 en los distintos puntos de venta habilitados dentro del recinto deportivo.

El despliegue incluyó la participación de 41 inspectores tributarios, quienes supervisaron 53 establecimientos concesionados, con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias durante uno de los espectáculos musicales más esperados del año.

FISCALIZACIÓN MASIVA

Según detalló la Sunat, los puntos de venta estuvieron distribuidos en 33 locales de bebidas, 12 puestos de alimentos y 8 establecimientos de merchandising oficial, que ofrecieron desde agua, gaseosas y cervezas, hasta hamburguesas, choripanes, popcorn, ropa y accesorios alusivos al concierto.

Fue el consumo de bebidas el que lideró el movimiento económico, con ingresos por S/ 2,016,030, seguido por la venta de alimentos, que alcanzó S/ 426,548, mientras que el merchandising oficial registró S/ 308,999, confirmando el alto impacto comercial que generan los espectáculos de Bad Bunny en el país.