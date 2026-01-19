Muere Roger Allers, codirector y guionista de “El Rey León”

El cineasta, guionista y animador estadounidense Roger Allers, reconocido mundialmente por ser codirector de “El Rey León”, murió a los 76 años tras una breve enfermedad. Su fallecimiento se produjo el sábado 17 de enero en su vivienda de Santa Mónica, California, según confirmó la revista especializada The Hollywood Reporter.

Allers fue una figura clave en la llamada era dorada de la animación de Disney, participando como guionista o integrante del departamento de arte en producciones icónicas como Aladdín (1992), La bella y la bestia (1991) y La sirenita (1989), títulos que marcaron a generaciones y redefinieron el cine animado a nivel global.

Su debut como director llegó con The Lion King (El Rey León, 1994), película que codirigió junto a Rob Minkoff y que se convirtió en un fenómeno de taquilla, alcanzando 979 millones de dólares de recaudación mundial, consolidándose como uno de los mayores éxitos comerciales y culturales de Disney.

UN LEGADO QUE MARCÓ LA HISTORIA DEL CINE ANIMADO

El impacto de su obra fue destacado por el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, quien afirmó que “Allers fue un creativo visionario cuyas contribuciones perdurarán durante generaciones”, resaltando su capacidad para unir personajes inolvidables, emoción y música en historias atemporales que aún inspiran al público en todo el mundo.