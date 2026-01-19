Premios Oscar 2026: fecha, hora y dónde ver el anuncio oficial de nominados

Antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, se anunciará a las películas, actores y profesionales que competirán en la edición número 98 de estos galardones.

La cuenta regresiva para la gran noche del cine ya comenzó. Antes de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará a las películas, actores y profesionales que competirán en la edición número 98 de estos galardones. El anuncio oficial de los nominados se realizará mediante una ceremonia virtual, que será conducida por los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman. La revelación tendrá lugar el jueves 22 de enero de 2026, fecha clave dentro del calendario cinematográfico.

La transmisión comenzará a las 8:30 a.m. (hora del Este) y 5:30 a.m. (hora del Pacífico), cuando se darán a conocer las primeras nueve categorías. Minutos después, a las 8:41 a.m. ET / 5:41 a.m. PT, se anunciarán las 15 categorías restantes. En Latinoamérica, el anuncio podrá seguirse desde las 7:30 a.m. en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; a las 8:30 a.m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá; y a las 10:30 a.m. en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

PLATAFORMAS PARA VER LOS PREMIOS OSCAR

El evento podrá verse en vivo y de manera gratuita a través de las plataformas oficiales de la Academia, Oscar.com y Oscars.org, así como en los canales oficiales de los Premios Oscar en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Además, será transmitido por el programa Good Morning America de ABC y estará disponible en ABC News Live, Hulu y Disney+.

LISTA DE FAVORITOS

En cuanto a los favoritos, en diciembre de 2025 la Academia publicó la shortlist oficial, que reúne a las producciones que continúan en competencia en 12 de las 24 categorías. Hasta el momento, Wicked: Por siempre (Wicked: For Good) y Pecadores (Sinners) lideran con ocho menciones cada una. Les siguen Frankenstein, con seis, y Una batalla tras otra (One Battle After Another), Sirat y F1: La película, con cinco menciones cada una. También figuran Avatar: Fuego y cenizas y Marty Supremo, con cuatro opciones de avanzar a la nominación final, además de títulos como Valor sentimental, Train Dreams y Tron: Ares.

En la categoría de Mejor Película Internacional, la producción brasileña El agente secreto aparece entre las favoritas tras sus recientes triunfos en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. La Academia confirmó que esta edición contará con 24 categorías, cada una con cinco nominados, a excepción de Mejor Película, que podrá incluir hasta diez contendientes. Asimismo, este año se estrenará la categoría Mejor Casting.

FECHA Y HORA

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo por ABC y llegará a más de 200 territorios en todo el mundo. En Latinoamérica, la emisión se realizará a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.