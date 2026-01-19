¡Atención! BTS anuncia cambio de fecha para sus conciertos en Lima

La agrupación surcoreana BTS confirmó una modificación en el cronograma de su esperada visita al Perú, como parte de su próxima gira mundial tras culminar el servicio militar obligatorio.

La agrupación surcoreana BTS confirmó una modificación en el cronograma de su esperada visita al Perú, como parte de su próxima gira mundial tras culminar el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes. El anuncio generó inmediata reacción entre los seguidores peruanos, quienes aguardaban desde hace meses el regreso del grupo a los escenarios internacionales.

Inicialmente, BTS había informado que sus presentaciones en Lima se realizarían el 9 y 10 de octubre. Sin embargo, la agencia BigHit Music precisó que los conciertos se adelantarán un día y se llevarán a cabo finalmente el jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026, manteniéndose las dos fechas programadas en la capital peruana.

Regreso a los escenarios tras el servicio militar

La reprogramación se da en el contexto del relanzamiento artístico del grupo, que volverá oficialmente a la música con un nuevo álbum previsto para el 20 de marzo, el primero desde la antología Proof, publicada en 2022. Este lanzamiento marcará el inicio formal de la gira mundial con la que BTS recorrerá diversos países tras casi cuatro años de pausa grupal.

Durante ese periodo, los siete integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, requisito legal para todos los varones menores de 30 años. Con la etapa concluida el año pasado, la banda retoma sus actividades completas, consolidando su estatus como uno de los actos más influyentes de la industria musical global.

BTS ostenta múltiples récords internacionales, entre ellos ser el grupo más reproducido en Spotify y el primero del k-pop en liderar simultáneamente los rankings Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos. El líder RM expresó su expectativa por esta nueva etapa en una carta dirigida al club de fans oficial, donde señaló que este regreso es uno de los momentos más esperados de su carrera.