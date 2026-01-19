Batman se convierte en objeto de estudio académico en univeridad de Canadá

Batman no solo ha sido uno de los personajes más icónicos de la cultura popular también se ha convertido en una herramienta académica real y el hombre murciélago sigue escribiendo su leyenda.

En Canadá, la Universidad de Victoria (UVic) imparte un curso académico titulado "La Ciencia de Batman", este programa se utiliza al superhéroe como caso de estudio para analizar los límites de la fisiología y la psicología humanas.

Este curso, con un enfoque científico, es impartido por el departamento de ciencias del ejercicio (quinesiología y neurociencia), en el se examina cómo el cuerpo humano se adapta al entrenamiento extremo, la privación del sueño y el estrés emocional crónico.

Objetivos académicos del estudio de Batman

En el curso académico "La Ciencia de Batman", los estudiantes exploran la biomecánica, la recuperación de lesiones (como conmociones cerebrales) y la resiliencia mental para determinar qué tan cerca puede estar un humano real de alcanzar las capacidades de Batman.

El curso fue diseñado por el profesor E. Paul Zehr, autor del libro Becoming Batman, quien utiliza la cultura popular para explicar conceptos complejos de la ciencia del movimiento humano.

Cabe señalar que, el curso sigue siendo una materia electiva reconocida que otorga créditos universitarios.