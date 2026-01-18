¡Los reales Army! Más de 1800 peruanos llevan nombres inspirados en cantantes de BTS

El fanatismo por el grupo surcoreano BTS trasciende la música. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que más de 1,800 peruanos llevan nombres inspirados en los integrantes de la banda, evidenciando el profundo impacto cultural del K-pop.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la entidad señaló que las "mamás ARMY" han plasmado su admiración al nombrar a sus hijos, convirtiendo esta preferencia en una expresión permanente de identidad.

"Jin" es el nombre más registrado

Según los datos oficiales difundidos por el Reniec, el nombre más frecuente es Jin, con 1,233 personas inscritas. Le siguen V, con 384 registros, y Jimin, con 133. Otros nombres de los integrantes, aunque menos comunes, también figuran en la base de datos nacional: Suga aparece 45 veces, Jungkook 40 veces y J-Hope consta en un registro.

La institución destacó que este fenómeno muestra cómo la música y la cultura pop trascienden generaciones y fronteras, influyendo incluso en decisiones personales como la elección del nombre de un hijo. Para muchos padres y madres, ser parte del fandom ARMY constituye un componente relevante de su identidad y legado familiar.

BTS en Lima

El anuncio se produce en el contexto de la próxima visita de la banda al Perú. Big Hit Music confirmó oficialmente que BTS realizará dos conciertos en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial 2026-2027.