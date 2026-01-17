Melissa Klug pide impedimento de salida para Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón

Melissa Klug, madre de la influencer Samahara Lobatón, alertó públicamente que Bryan Torres, expareja de su hija e integrante del grupo musical 'Barrio Fino', estaría planeando abandonar el país para eludir un proceso judicial en su contra.

En una entrevista con el programa Amor y Fuego, Klug afirmó que el artista tiene una audiencia programada para los próximos días y que personas de su entorno estarían gestionando su salida del territorio peruano.

"Mi preocupación es porque me dicen que él tiene un proceso el día lunes y están viendo la manera de sacarlo del país. ¿Por qué no le ponen un impedimento de salida?", cuestionó la popular 'Blanca de Chucuito'.

Pide celeridad a autoridades

Klug, quien presentó una denuncia por agresión contra Torres el pasado 12 de enero en la comisaría de Monterrico, exigió a las autoridades judiciales y fiscales mayor celeridad para evitar una eventual fuga.

Asegura que desconocía agresiones

Por otro lado, señaló que desconocía los presuntos actos de violencia hasta que circuló videos de la agresión. "Si yo lo hubiera sabido, hace mucho tiempo hubiera actuado. Pedir ayuda en todos lados, en canales, tocar puertas", aseveró. Agregó que, tras enterarse, instó a su hija a alejarse de Torres para romper la "dependencia emocional" que mantenía.