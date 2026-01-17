¿Dijo “Chile”? Bad Bunny genera polémica en su concierto en Lima

Bad Bunny protagonizó un momento que no pasó desapercibido durante su concierto del viernes 16 de enero en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su tour “Debí tirar más fotos”. En su primera fecha en la capital, el cantante puertorriqueño habría mencionado “Chile” en lugar de “Perú”, lo que generó sorpresa y confusión entre los asistentes y rápidamente encendió las redes sociales.

El instante fue registrado por varios fanáticos y difundido en distintas plataformas, donde se desató un intenso debate. Mientras algunos usuarios aseguraron que el artista se equivocó de país, otros defendieron que en realidad dijo “Dile”, descartando así cualquier confusión. Las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios que iban desde las bromas hasta duras críticas hacia el intérprete.

Mensajes como “¿Cómo es eso que Bad Bunny gritó Chile en el concierto de Perú?” o “Se le viene funa a Bad Bunny” reflejaron la división de opiniones entre sus seguidores. El hecho llamó aún más la atención debido a que el artista vestía una casaca alusiva al Perú al momento de la supuesta equivocación, lo que avivó aún más la polémica.

SEGUNDA PRESENTACIÓN

Pese a la controversia, Bad Bunny volverá a presentarse este sábado 17 de enero en el Estadio Nacional para su segunda fecha en Lima. Además, el intérprete de “DtMF” tiene previsto presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, Estados Unidos.