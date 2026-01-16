Divorcio entre Cueva y Pamela López podría demorar entre "3 y 4 años", afirma abogado de "Kittypam"

Gino Zamora, abogado de Pamela López, se pronunció sobre los avances del proceso legal para el divorcio entre su patrocinada y el futbolista Christian Cueva. Mientras la influencer esperaba que las cosas se dieran de manera célere, su representante legal le trajo noticias poco alentadoras.

En declaraciones para Willax, el abogado señaló que el divorcio entre "Kittypam" y "Aladino", no podría concretarse en el futuro inmediato: "En el mejor escenario… tres, cuatro años más o menos", dijo Zamora.

"Después de esperar tres, cuatro… ¡En el mejor escenario, imagínate! No, es más fácil resolverlo en privado, señor Christian Alberto Cueva Bravo. Es mejor que usted se siente a conciliar y chau, buenas noches los pastores; tú haces tu vida con eso y yo mi vida con… con mi colágeno", indicó Pamela López.

RECHAZAN DEMANDA DE DIVORCIO

Cabe precisar que el Poder Judicial (PJ), a través de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró inadmisible la demanda de divorcio presentada por el futbolista Christian Cueva en contra de su esposa, Pamela López.