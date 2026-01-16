Sting paga 800 mil dólares a sus excompañeros de ‘The Police’ tras demanda

El músico británico Sting ha pagado cerca de 800 mil dólares a sus excompañeros de la banda de rock The Police, Stewart Copeland y Andy Summers, en el marco de una disputa legal por regalías por derechos de autor.

El Tribunal Superior de Londres reveló que Sting y su empresa, Magnetic Publishing, ya han abonado la gran cantidad de dinero por "infrapagos históricos admitidos".

Copeland y Summers demandaron a Sting en septiembre de 2025, alegando el impago de millones en derechos de autor digitales. Reclaman más de 2 millones de dólares en "honorarios de arreglista" por el uso de sus canciones en plataformas de streaming.

La cifra total reclamada podría superar los 9 millones de dólares

Dei igual forma, sus excompañeros de The Police presentaron a finales de 2024 una demanda contra el cantante reclamándole millones de libras por su trabajo en canciones como ‘Roxanne’ y ‘Every Breath You Take’.

Cabe señalar que, los demandantes estiman que la cifra total reclamada podría superar los 9 millones de dólares si el tribunal permite ampliar los argumentos del caso. Se espera que el juicio principal se lleve a cabo en una fecha posterior.