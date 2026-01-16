Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas: niega falta de respeto a alguna mujer

Tras varios días de silencio, Julio Iglesias respondió a las acusaciones de abuso sexual de dos de sus extrabajadoras. Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, negó haber agredido, coaccionado o faltado al respeto a alguna mujer.

Señaló también que responde "con profundo pesar" a las denuncias de sus exempleadas y reiteró que rechaza de forma categórica las acusaciones. Asimismo, indicó que esta situación representa un enorme agravio a su dignidad personal.

Para asumir su defensa, el español de 82 años contrató al abogado José Antonio Choclán. El letrado ha participado en varios casos mediáticos, entre ellos, defendió a futbolista Cristiano Ronaldo en el proceso que afrontó por fraude fiscal.

CARIÑO Y LEALTAD

Esta es la primera vez que Iglesias de la Cueva se pronuncia, luego de las denuncias reveladas en una investigación publicada por el medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univisión, que han remecido la farándula internacional.

En su mensaje, Julio Iglesias también agradeció las muestras de apoyo recibidas de familiares y amigos. Dijo que los mensajes de "cariño y lealtad" recibidos estos días le han brindado consuelo, en esta situación tan lamentable que está viviendo.