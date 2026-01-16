Selena Quintanilla es homenajeada en el GRAMMY Museum con exhibición especial

La figura de Selena Quintanilla vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural de Estados Unidos con la apertura de una nueva exhibición en su honor en el GRAMMY Museum de Los Ángeles. El espacio rinde tributo a la cantante texano-mexicana a casi tres décadas de su fallecimiento y busca destacar su impacto musical y cultural más allá del ámbito latino.

La muestra, titulada “Selena: From Texas to the World”, reúne objetos personales y profesionales que marcaron la carrera de la artista. Varias de estas piezas salen por primera vez del museo oficial ubicado en Corpus Christi, Texas, permitiendo que nuevas audiencias conozcan de cerca momentos clave de su trayectoria y consolidación internacional.

Homenaje a Selena resalta su legado musical y cultural

Entre los elementos expuestos se encuentran vestuarios icónicos utilizados en premiaciones y presentaciones, reconocimientos oficiales como su Grammy, instrumentos de su banda Selena y Los Dinos, así como artículos íntimos que reflejan su faceta creativa, incluida su inclinación por el diseño de moda. El recorrido ofrece una mirada integral que combina su ascenso artístico, su identidad cultural y su influencia en generaciones posteriores.

La exhibición fue desarrollada con la participación directa de Suzette Quintanilla, hermana de la cantante, lo que aporta una perspectiva cercana y curatorial al homenaje. El GRAMMY Museum informó que la muestra estará abierta al público por tiempo limitado, reforzando el interés por preservar y difundir el legado de quien es considerada una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea.