Ethel Pozo y Maju Mantilla juntas en nuevo programa de Panamericana Televisión

Las carismáticas Ethel Pozo y Maju Mantilla conducirán el nuevo programa de GV producciones que se tramitará a través de Panamericana Televisión. Las animadoras se mostraron felices con este proyecto.

La exreina de belleza señaló que afronta con mucha responsabilidad este nuevo reto en su carrera y destacó el profesionalismo de su nueva compañera en el programa, Ethel Pozo.

APRENDER BASTANTE

“Estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti Ethel. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso”, expresó la exmiss Mundo 20024.

Hasta el momento se desconoce el nombre del nuevo espacio televisivo y el estilo que tendrá. Tampoco se sabe cuándo será su lanzamiento y en que horario específico irá por la tarde.