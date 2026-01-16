Entretenimiento

Hace 2 horas

Ethel Pozo y Maju Mantilla juntas en nuevo programa de Panamericana Televisión

Hasta el momento se desconoce el nombre del programa y el estilo que tendrá. Tampoco se sabe cuándo será su lanzamiento y en que horario, específico por la tarde, será su emisión.

Foto RPP



Las carismáticas  Ethel Pozo y Maju Mantilla conducirán el nuevo programa de GV producciones que se tramitará a través de Panamericana Televisión. Las animadoras se mostraron felices con este proyecto.

La exreina de belleza señaló que afronta con mucha responsabilidad este nuevo reto en su carrera y destacó el profesionalismo de su nueva compañera en el programa, Ethel Pozo.

APRENDER BASTANTE

Estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti Ethel. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso”, expresó la exmiss Mundo 20024.

Hasta el momento se desconoce el nombre del nuevo espacio televisivo y el estilo que tendrá. Tampoco se sabe cuándo será su lanzamiento y en que horario específico irá por la tarde.


