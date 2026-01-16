Gisela Valcárcel vuelve a la televisión con un reality de baile: programa se emitirá los sábados

En medio de gran expectativa, la empresa GV Producciones presentó sus nuevos proyectos para este 2026, entre ellos, el esperado retorno de Gisela Valcárcel a las pantallas peruanas a través de Panamericana Televisión.

En conferencia de prensa, se reveló que el retorno de la "Reina de la Televisión" será a través reality de baile, formato que la carismática conductora conoce muy bien. El programa que se emitirá en el horario estelar de los sábados.

“Anunciar que, si Dios lo quiere así, retorno a la televisión vía Panamericana Televisión y este año haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar y aquí los tenemos, recordemos un poquito", dijo.

VOLVERÁS A VIBRAR

“Este año volverás a emocionarte, volverás a vibrar, volverás a disfrutar en familia... Este año Gisela vuelve... porque los sábados se hicieron para gozar”, revela el clip promocional del nuevo programa de la popular rubia.

“¡Que la fiesta empiece!”, dijo finalmente la popular “señito”, emocionada por su retorno a las pantallas a través de la señal de Panamericana Televisión, un regreso muy esperado por sus miles de seguidores, con información del Trome.