Darinka Ramírez comparte FRASE en medio de su embarazo: “Hay que eliminar el recuerdo de un mal pasado”

Al parecer su segundo embarazo le ha caído bien a Darnika Ramírez, quien, en medio de su estado de gestación, compartió una peculiar frase en sus redes sociales por la que muchos usuarios aseguraron que era una indirecta para Jefferson Farfán.

De acuerdo al post de Darinka, en estos momentos está viviendo una buena etapa en su vida privada, por lo que desea dejar atrás los peores momentos que vivió. “Aprendí que para poder ser felices, hay que eliminar dos cosas: el temor a un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. La vida es ahora”.

NO QUIERE REVELAR LA IDENTIDAD DEL PADRE

Aunque surgieron muchas especulaciones sobre quién es el padre del segundo bebé de Darinka Ramírez, la influencer no brindó pistas sobre el progenitor de su pequeño; sin embargo, destacó que es una persona que ha demostrado querer a la primogénita que tuvo con Jefferson Farfán hace más de dos años.

“Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras, sino hechos, y me sorprende cada día”, manifestó la creadora de contenidos, dejando en claro que su pareja se encarga de los gastos de la casa y no necesita el dinero del expelotero.