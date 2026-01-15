Pamela Franco se RÍE de comparaciones con Pamela López: “Yo no soy tiktoker”

En medio de las comparaciones que surgen en los medios y en las redes sociales entre Pamela Franco y Pamela López, la actual pareja de Christian Cueva hace oídos sordos y se ríe de la situación que acontece en las plataformas digitales.

Al ser consultada por ‘Amor y Fuego’ qué opina al respecto, la exintegrante de Alma Bella enfatizó que no le toma importancia a lo que se comenta en internet, ya que su rubro no es ese, sino el medio musical, dejando en claro que no factura por ahí.

“Basta de comparaciones, yo entendería que comparan físicamente. La verdad, me río; eso no me importa. Pero el trabajo hay que saberlo distinguir, ¿no? Yo no soy tiktoker, la verdad”, mencionó la madre de la última hija de Christian Domínguez.

SE SIENTE SUPERIOR A PAMELA LÓPEZ

Las comparaciones son raras para las personas y Pamela Franco lo sabe; es por ello que se considera sumamente superior a la novia de Paul Michael. “Respeto mucho el trabajo de todas las personas; todos tenemos derecho a salir adelante. Pero fuera de todo, la que está arriba es Pamela Franco y Orquesta”.