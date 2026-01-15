Influencer Miranda Capurro responde a críticas por antiguo post sobre Bad Bunny: “Yo solo quiero ir al concierto a disfrutarlo”

La influencer Miranda Capurro volvió a estar en el centro de la polémica en redes sociales luego de que usuarios viralizaran un antiguo comentario de 2022 en el que afirmaba no ser fan de Bad Bunny, lo que generó cuestionamientos tras manifestar recientemente su entusiasmo por la llegada del artista puertorriqueño al Perú.

El episodio se originó cuando comenzó a circular en la red social X un video antiguo donde Capurro ironizaba sobre el fenómeno Bad Bunny y señalaba que se encontraba “tranquilísima” por no ser seguidora del boricua. En su momento, el mensaje pasó desapercibido, pero fue reactivado tras la publicación de un contenido reciente en el que la creadora celebraba el próximo concierto del cantante, lo que provocó comparaciones y comentarios irónicos.

A partir de ello, se difundieron en redes capturas de pantalla y ediciones del antiguo post, acompañadas de mensajes que insinuaban que su cambio de postura respondería a un interés por acceder a beneficios exclusivos vinculados al entorno del artista.

LA RESPUESTA DE MIRANDA CAPURRO ANTE LA POLÉMICA

Frente a la ola de críticas, Capurro decidió pronunciarse y aclarar su posición, negando cualquier intención de obtener beneficios especiales. “Yo nunca he mencionado ninguna casita. Yo solo quiero ir al concierto a disfrutarlo. No voy a mentir”, expresó, desmarcándose de las especulaciones que circularon en redes sociales.

Finalmente, la influencer cuestionó la rigidez con la que se juzgan los cambios de opinión en el ámbito cultural y musical. “¿Por qué alguien no puede volverse fan o dejar de serlo?”, señaló, defendiendo su derecho a cambiar de gustos con el tiempo. Sus declaraciones fueron respaldadas por parte de sus seguidores y criticadas por otros usuarios.