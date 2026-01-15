Melissa Klug tras denuncia contra Bryan Torres: “Alguien que destruye tu salud mental no puede ser tu familia”

Luego de haber denunciado a Bryan Torres por agresión contra Samahara Lobatón, Melissa Klug reapareció por medio de sus redes sociales y decidió enviarle un mensaje a la influencer después de los momentos complicados que vivió con el padre de su hija.

En el post, la ‘Blanca de Chucuito’ pide que las personas que agreden a un pariente deben mantenerse alejados, ya que causan mucho daño, pero uno debe ser valiente para poder superar los momentos más nefastos que ha vivido.

“Alguien que destruye tu salud mental no puede ser tu familia, ni tu amigo, ni el amor de tu vida. Sácalos de tu vida y sé libre, feliz, fiel a ti, valiente, fuerte, coherente y dueño de tu vida”, publicó la madre de Samahara Lobatón.

BUSCÓ A BRYAN TORRES

En medio de una entrevista para Trome, Melissa Klug reveló que, tras denunciar la agresión contra Samahara Lobatón, decidió acudir a la vivienda de su hija y encarar a Bryan Torres; sin embargo, no tuvo información sobre el paradero del salsero.