Christian Cueva seguirá casado con Pamela López: PJ rechaza su demanda de divorcio

El Poder Judicial (PJ), a través de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró inadmisible la demanda de divorcio presentada por el futbolista Christian Cueva en contra de su esposa, Pamela López.

Como se recuerda, el futbolista de Juan Pablo II presentó este recurso en contra de la madre de sus hijos con el fin de obtener la disolución del matrimonio, alegando causal de conducta deshonrosa, imposibilidad de vida en común y violencia familiar.

¿POR QUÉ RECHAZARON LA DEMANDA?

De acuerdo con la resolución emitida por la CSJL, la demanda presentada por la defensa legal de "Aladino", no cumplía con los requisitos formales exigidos por la ley. Este escenario abre dos posibilidades: corregir las observaciones de la Corte en el plazo establecido o apostar por una conciliación.

"Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Christian Alberto Cueva Bravo contra Maira Pamela López Solorzano sobre divorcio por causal. Concediéndole el plazo de cinco días para subsanar los defectos anotados bajo apercibimiento de rechazarse la demanda", se lee en la resolución.