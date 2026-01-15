Alex Van Halen confirma que está grabando un disco con Steve Lukather de Toto

El emblemático baterista, Alex Van Halen ha confirmado que está a punto de ponerse a trabajar en un nuevo disco junto al guitarrista Steve Lukather, líder de la agrupación Toto.

La noticia llegó en una charla en el podcast “Metal Sticks”, donde Alex comentó que el proyecto contará también con “un par de personas más”, sin entrar en demasiados detalles, una de ellas podría ser su hermano fallecido Eddie, con material inédito grabado.

“Vamos a componer un disco desde cero y ya está”, indicó Van Halen, en oro momento refiriéndose a su hermano Eddie Van Halen, señaló: “Ed y Steve eran muy buenos amigos y solían trabajar juntos. No hay nadie mejor para grabar algo así que él”.

Sobre esta noticia, Lukather confirmó: “Es totalmente cierto. Ed, Alex y yo fuimos muy amigos durante años. Es cierto que estamos trabajando juntos de nuevo”.

Las grabaciones inéditas de Eddie Van Halen

En los últimos años, Alex ha explicado que existen varias grabaciones no publicadas de la etapa en la que él y Eddie Van Halen trabajaban en ideas, demos y sesiones que nunca llegaron a convertirse en lanzamientos oficiales.

Incluso llegó a hablar de material suficiente como para varios discos, para este nuevo trabajo ¿Se escuchará la guitarra del fallecido Eddie Van Halen junto a la Steve Lukather? solo es cuestión de esperar.