‘La Mackyna’ arremete contra Christian Cueva por no asistir a audiencia: "es un patán"

La disputa entre un fisicoculturista mediático y una de las figuras más conocidas del fútbol peruano sumó un nuevo episodio, esta vez en el terreno legal y con declaraciones que encendieron la controversia.

Mack Songhurst, conocido como La Mackyna, arremetió contra Christian Cueva luego de que el jugador no asistiera a la citación en la subprefectura de San Luis, diligencia programada tras la denuncia por presuntas amenazas. El fisicoculturista calificó al futbolista de “patán” y “palomilla de balcón”, cuestionando su ausencia y su actitud frente al proceso.

“QUE DÉ LA CARA”

En declaraciones posteriores, Songhurst sostuvo que esperaba la presencia de Cueva en la audiencia para que “dé la cara” y negó sentir temor personal, aunque admitió preocupación por su entorno familiar. “Lo relacionan con bandas y gente con currículum de delincuente, así que siempre me tengo que cuidar”, afirmó, al tiempo que confirmó que seguirá adelante con las acciones legales.

El denunciante anunció que continuará el proceso judicial hasta las últimas instancias, independientemente de que el futbolista se presente o envíe a su abogado. Además, adelantó que solicitará garantías para su vida y la de su familia, reforzando la gravedad con la que asume el caso tras la inasistencia del jugador.

SALE EN DEFENSA DE 'ALADINO'

La respuesta no tardó en llegar desde el círculo cercano del futbolista. Dilvert García, entrenador de Cueva y amigo de Pamela Franco, minimizó la polémica y defendió al jugador tras la difusión de una llamada amenazante atribuida a ‘Aladino’. “Uno enojado puede decir muchas cosas, pero de ahí a que haga algo lo dudo”, señaló en el programa Préndete.

García también aseguró que tanto La Mackyna como su pareja, Norka Ascue, han mantenido insultos constantes contra Cueva y Pamela Franco, diferenciando entre opinar y agredir. “Ya vienen un año insultando y nunca le han contestado”, afirmó, avivando un conflicto que combina denuncias legales, declaraciones cruzadas y una creciente exposición mediática. (Con información de Trome).