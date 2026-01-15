Pamela López expone a Cueva y aviva la tensión en la selección: “Era hipócrita con Renato Tapia”

La trujillana Pamela López aseguró que Christian Cueva era “hipócrita” con Renato Tapia cuando ambos compartían vestuario en la Selección Peruana. Sus declaraciones surgen en medio del cruce mediático entre ambos jugadores, luego de que Tapia cuestionara duramente a algunos de sus excompañeros por falta de sinceridad.

REVELACIONES DESDE LA INTIMIDAD

Durante su participación en el programa Entrometidos el último 14 de enero, López relató que, mientras convivía con Cueva, él hablaba reiteradamente de Tapia y no en términos positivos. “Decía que se creía el capitán porque era el ‘Capitán del Futuro’”, afirmó, agregando que esos comentarios no eran exclusivos del mediocampista, sino también de otros integrantes del plantel.

La ex pareja del futbolista sostuvo que estas actitudes confirman la existencia de una hipocresía dentro de la selección, contradiciendo las recientes declaraciones de Cueva, quien días atrás negó haber sido falso con sus compañeros en una entrevista para Radio Ovación. “Nunca he sido hipócrita”, dijo entonces el volante, palabras que ahora son puestas en entredicho.

TENSIÓN CRECIENTE

López remarcó que no le sorprende el actual distanciamiento entre Cueva y Tapia, señalando que el conflicto “viene de hace bastante tiempo” y siempre estuvo ligado a temas futbolísticos. “Me toca evidenciarte una vez más”, expresó, reforzando la idea de una relación deteriorada desde años atrás.

La respuesta de Tapia no tardó en llegar. A través de su cuenta en X, el mediocampista publicó un mensaje que muchos interpretaron como una alusión directa a Cueva: “Dime dónde trabajas y te diré quién eres”, en referencia a su actual vínculo con Juan Pablo II College y su cercanía con la dirigencia de la FPF, reavivando así la polémica en torno al vestuario de la selección y sus fracturas internas.