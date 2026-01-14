Sheyla Rojas PREOCUPADA por problemas con ácido hialurónico en su rostro: “Siento flacidez”

Por medio de una transmisión en redes sociales, Sheyla Rojas reveló que en estos momentos se encuentra preocupada por unos problemas en su rostro por el uso del ácido hialurónico, el cual estaría perjudicando que realice sus actividades con normalidad.
De acuerdo a lo comentado por la exconductora de televisión, en los próximos días se someterá a un cambio de su apariencia, pero aseguró que no debería causarle ningún tipo de preocupación entre sus seguidores.
“Mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico siento como que… ahí tengo. Me lo quiero quitar porque yo me he puesto tanto ácido hialurónico. Siento como un poquito de flacidez y me gustaría como hacerme esto, pero tampoco es tan grave”, mencionó.
EPISODIO COMPLICADO QUE VIVIÓ
Durante todos los cambios de apariencia a los que se ha sometido Sheyla Rojas, la exchica reality se sometió a diversos cambios físicos, pero vivió episodios complicados, como una parálisis facial y tiempo después una celulitis infecciosa en su cadera.