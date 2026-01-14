Leyendas del rock peruano y Don Tetto juntos en concierto

El 2026 arranca a todo volumen. Las bandas más importantes del rock nacional se unen en un mismo escenario para dar vida a Te Pone Rock, el primer gran festival del año, una experiencia musical que promete una puesta en escena colosal, al nivel de los grandes festivales internacionales.

En su primera edición, Te Pone Rock reunirá a verdaderas leyendas del rock peruano junto a la destacada banda colombiana Don Tetto, quienes llegan a Lima como cabeza de cartel para una jornada que promete ser histórica. El concierto se realizará el sábado 17 de enero en el Club Cultural Deportivo Lima de Chorrillos, desde las 2:00 p. m.

Con más de veinte años de trayectoria, cinco álbumes de estudio y tres discos en vivo, Don Tetto ha construido una sólida carrera en el rock latinoamericano con canciones que marcaron a toda una generación, como No digas lo siento, Fallido intento, Adicto al dolor, Mi error, Una noche normal y Sigamos caminando. La banda liderada por Diego Pulecio regresa a Lima en medio del lanzamiento de su sexto álbum de estudio, del cual ya se conoce el adelanto “Solo Tú y Yo”, disponible en todas las plataformas digitales.

BANDAS PERUANAS PRESENTES

Te Pone Rock también presentará en vivo a las grandes figuras del rock nacional: Amén, LBD, liderado por Salim Vera; Mar de Copas y sus himnos inolvidables; los legendarios Río; el ícono del rock peruano Pelo Madueño; la banda Zen; 6 Voltios, con una sólida base de seguidores; el mítico Daniel F; además de las bandas emergentes E.G.O. e Implicados.

El primer gran festival del año llega con una propuesta sólida, en un local amplio y cómodo, ideal para disfrutar de una jornada cargada de música, energía y nostalgia. Te Pone Rock promete convertirse en una cita imperdible para los amantes del rock.