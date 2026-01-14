Ex de Bryan Torres hace increíble revelación del cantante: “Viví lo mismo que Samahara”

Tras conocerse la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por agresión física en agravio de Samahara Lobatón, la expareja del salsero, Paola Ampuero, hizo increíbles revelaciones sobre el padre de la última hija de la influencer.

En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, Paola enfatizó que ella vivió un episodio similar a lo que pasó Samahara hace unos días atrás. En ese sentido, precisó que Bryan es una persona presumida que después de hacerle daño a alguien, pide disculpas.

“Es una persona enferma, narcisista. Él cree que lo que hace está bien, se da cuenta de que está mal, pero él piensa que es lo mejor del mundo y como que te hace ver que no vas a poder encontrar a una persona como él. Yo también he vivido casi lo mismo, pero a ese punto no, no tanto, no sé qué pasará por su cabeza”, mencionó.

PARADERO DE BRYAN TORRES

De acuerdo a lo contado con Melissa Klug, fue a visitar a su hija al departamento donde se encontraba Samahara Lobatón para brindarle el apoyo necesario; sin embargo, quiso encarar a Bryan Torres para reclamarle por su accionar, pero no lo encontró.