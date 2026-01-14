¿Indirecta a Pamela López? hermano de Cueva: "Hablar de otros es fácil; construir algo propio, no tanto"

Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva, publicó en sus redes sociales un mensaje que sería interpretado como una indirecta para Pamela López, expareja y madre de los hijos de "Aladino".

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el hermano de Cueva dejó un mensaje interpretado como un respaldo al hoy volante de Juan Pablo II College, en pleno contexto de enfrentamientos y procesos de divorcio y pensión alimenticia.

"Quien tiene claro lo suyo, no necesita hablar tanto. Hablar de otros es fácil; construir algo propio, no tanto", fue el mensaje que publicó el hermano del exjugador de la Selección Peruana de Fútbol.

64 MIL SOLES DE PENSIÓN

Cabe precisar que Gino Zamora, abogado de Pamela López, reveló que "Kittypam" le ha solicitado 64 mil soles de pensión alimenticia a Christian Cueva, un monto que el jugador no está dispuesto a pagar y ha ofrecido a dar menos del 50% de lo que pide su expareja.