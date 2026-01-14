Melissa Klug EXPLOTA contra Bryan Torres por agresión a Samahara Lobatón: “Esa rata está escondida”

Tras conocerse una serie de imágenes donde se observa a Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón, la madre de la influencer, Melissa Klug, denunció el accionar del padre de su nieta en agravio de una de sus hijas.

En declaraciones a Trome, la ‘Blanca de Chucuito’ no se guardó nada y explotó contra el salsero y las actitudes que tuvo con Samahara. Además, la expareja de Jesús Barco reveló detalles inéditos de cómo fue su llegada a la vivienda de su primogénita luego de enterarse de la noticia; sin embargo, quiso encarar a Bryan, pero no se había ocultado.

“Sí, estaba sola porque esa ‘rata’ (Bryan Torres) está escondida. Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin del mundo”, mencionó.

NO DEJARÁ SOLA A SAMAHARA

En estos momentos complicados que vive Samahara Lobatón, Melissa Klug aseguró que no dejará sola a la influencer y mencionó que la defenderá todo el tiempo que sea necesario. “Siempre lo haré, así sea lo que sea y haga lo que haga; ella es mi hija, la crié y la amo como amo a todos mis hijos”.