ZZ Top rechazó dos milllones de dólares para afeitarse la barba: El dinero no lo compra todo

Hay cosas que el dinero no puede comprar, y una de ellas es la icónica barba de los miembros del grupo de rock ZZ Top. El legendario Billy Gibbons, líder y fundador de la banda, ha confirmado recientemente un rumor que llevaba años circulando.

La marca Gillette les ofreció, a él y bajista Dusty Hill, un millón de dólares a cada uno por afeitarse su larga barba para un anuncio de televisión.

Según Gibbons la oferta era muy real. Ante la duda, consultaron a su publicista, el veterano de la industria Bob Merlis, quien les dijo: 'Bueno, el dinero es bueno. Puede que quieras considerar hacerlo, pero no estoy tan seguro de que ninguno de ustedes sepa qué hay ahí debajo'".

UN BUEN CONSEJO

Con ese consejo, ZZ Top lo tuvo claro: "Lo rechazamos, y a nuestros fans les encantó", sentenció Gibbons.

ZZ Top es una legendaria banda estadounidense de blues rock de Texas, formada en 1969, famosa por su estilo musical y su icónica imagen de barbas largas, sombreros y gafas de sol, conformada por Billy Gibbons, el fallecido Dusty Hill y Frank Beard, y conocidos por éxitos como "La Grange" y "Gimme All Your Lovin'".

Cabe señalar que, ZZ Top fueron innovadores por su mezcla de blues, hard rock y elementos de new wave y synth-pop, destacando por su longevidad y sus ingeniosas letras.