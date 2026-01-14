¿Qué hizo Tom Cruise en el set de Star Wars: Starfighter?

La Fuerza también es intensa en Tom Cruise, así lo dio a conocer el director Shawn Levy, quien confirmó que el actor de la saga de Misión Imposible, ayudó a filmar una escena de duelo de sables de luz para la película Star Wars: Starfighter.

Fue durante una visita al set en noviembre de 2025, donde Cruise, aunque inicialmente solo fue de visita, aceptó una proopuesta para manejar una de las cámaras digitales durante el rodaje.

Para lograr la toma perfecta de un duelo que transcurre en un estanque con lodo, el actor se metió en el agua embarrada hasta los tobillos, operando el equipo "como un profesional".

Lo que hizo estará en el corte final

Según Levy, la participación especial del actor aportó una perspectiva diferente a una producción y a pesar de su participación técnica, Tom Cruise no aparecerá frente a la cámara en esta producción, la cual es protagonizada por Ryan Gosling, pero si que dejó su huella.

Cabe señalar que, el material capturado por Cruise fue de tal calidad que el director confirmó que se utilizará en la versión final de la película, que se estrenará el 28 de mayo de 2027.