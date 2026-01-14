Chris Pratt confirma su regreso como Star-Lord en el universo de Marvel

Para el regreso del personaje de Star-Lord, al universo de Marvel. todas las miradas se centraban en Avengers: Doomsday, sin embargo, con el anuncio de todo su reparto, Peter Quill se quedaba fuera del próximo gran crossover multiversal.

Pero ahora, el propio actor Chris Pratt ha despejado todas las dudas en una entrevista exclusiva con el medio Hipertextual durante la promoción de su nueva película, Mercy.

Últimos rumores apuntan sobre su participación en la serie de VisionQuest, que llegará próximamente a Disney+ y esto es lo dijo el popular Star-Lord.

Habla Star-Lord

"Hay un rumor, sobre VisionQuest... Sí, yo también lo he leído. Puedo decir que he tenido múltiples conversaciones con Marvel. Mis conversaciones con ellos son continuas”, indicó.

“Prometimos que el legendario Star-Lord regresará. Y, sinceramente, es algo en lo que pienso todos los días", reveló Chris Pratt.

"Creo que sé exactamente lo que me encantaría hacer con Marvel. Espero tener la oportunidad de hacerlo. Espero que cuando Star-Lord regrese, porque lo hará, el público esté feliz. Y así que, por mucho tiempo que tarde, espero que me esperéis, porque me encanta interpretarle. Me encanta el personaje. Es el mejor trabajo de mi vida", manifestó asegurando que Star-Lord sí volverá a Marvel.

Cabe agregar que, el actor asegura que sabe perfectamente por dónde quiere continuar la historia de su personaje Peter Quill.