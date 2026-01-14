Clara Seminara decide no seguir juicio por tocamientos indebidos contra ‘Yuca’

La actriz Clara Seminara confirmó que ha decidido retirar la denuncia por tocamientos indebidos que interpuso contra el cómico Enrique Espejo, conocido popularmente como ‘Yuca’, debido a la complicada situación de salud que atraviesa. La artista explicó que, tras conocer que el actor se encuentra internado y en un estado delicado, optó por desestimar el proceso legal por motivos humanitarios.

Seminara precisó que ya informó a su abogado sobre esta decisión y que no continuará con el juicio al considerar que el denunciado no estaría en condiciones físicas para afrontar un proceso judicial. “Prefiero no seguir con eso, ya le di vuelta a la página”, señaló a Trome, añadiendo que su prioridad actual es su bienestar personal y el crecimiento de su restaurante, emprendimiento que desarrolla en España.

“NO BUSCO VENGANZA NI RENCOR”

La actriz aclaró que no guarda odio ni resentimiento contra ‘Yuca’ y que su denuncia respondió únicamente a una falta de respeto que consideró necesario denunciar en su momento. “Yo solo esperaba una disculpa”, afirmó, aunque lamentó que durante el proceso se haya puesto en duda su testimonio y no se le haya reconocido como víctima. Pese a ello, expresó su deseo de que el cómico se recupere y continúe con su vida y carrera.

Seminara sostuvo que su decisión de retirar la denuncia no borra lo ocurrido ni el mensaje que busca dejar. “Que haya aprendido la lección de que a las mujeres no se les toca”, enfatizó, al tiempo que reiteró que ahora está enfocada en su trabajo y en el nuevo local de su restaurante, al que calificó como una etapa positiva tras un episodio que describió como oscuro.

CRUCE CON ALFREDO BENAVIDES

En medio de la polémica, la actriz también respondió con dureza a Alfredo Benavides, quien defendió públicamente a ‘Yuca’. Seminara negó cualquier relación entre la denuncia y el accidente sufrido por su excolega, y aseguró que el proceso se inició hace siete años. Además, afirmó que cuenta con pruebas y que en dos oportunidades obtuvo fallos favorables en distintos juzgados, pese a que la defensa del cómico continúa apelando las sentencias.

Finalmente, Seminara cuestionó los comentarios de Benavides sobre presuntas irregularidades judiciales y rechazó cualquier intento de responsabilizarla por la situación actual de ‘Yuca’. La actriz reiteró que su decisión de dejar la denuncia responde exclusivamente a razones humanitarias y no a falta de sustento legal, marcando así un nuevo capítulo en un caso que generó amplio debate en el espectáculo peruano.