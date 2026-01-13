Pamela López EXIGE S/64 mil de pensión de alimentos a Christian Cueva: jugador solo quiere dar S/12 mil

Al parecer, la pipa de la paz entre Christian Cueva y Pamela López no se puede fumar. Esta vez, el abogado de la popular ‘Kittypam’, Gino Zamora, reveló que la pareja de Paul Michael le está solicitando más de 60 mil soles de pensión de alimentos al jugador de Juan Pablo II.

En conversación con el programa ‘Arriba Mi Gente’, la defensa legal de Pamela reveló que ‘Aladino’ no está dispuesto a pagar el monto que le exigen, por lo que estaría ofreciendo menos del 50% del dinero que le están pidiendo. Además, Zamora enfatizó que no se le está prohibiendo al pelotero compartir con sus pequeños.

"En el tema de pensión de alimentos se planteó en una demanda por el monto de 64 mil soles; nosotros nos basamos en el tope máximo permitido legalmente. Él (Cueva) está ofreciendo 12 mil soles. En cuanto al régimen de visitas, ellos quieren que la comunicación de 48 horas varíe a 24 horas y con eso no tenemos ninguna dificultad", declaró.

TIENEN VARIOS BIENES JUNTOS

Aunque se especuló mucho que solo contaban con dos bienes que ambos consiguieron durante su etapa de casados, la defensa legal de Pamela López enfatizó que tanto Christian Cueva como su patrocinada han logrado adquirir más de cinco propiedades.