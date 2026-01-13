Mesías Guevara culpa al Congreso por la crisis social y política: “Son los destructores del país”

Ante la baja aprobación que tiene el Congreso por el trabajo que viene realizando, el candidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó el trabajo que viene realizando el Parlamento en beneficio de los ciudadanos.

De acuerdo al aspirante a Palacio de Gobierno, los legisladores son uno de los cuántos responsables por la crisis social y política que afecta al Perú. Además, se pronunció sobre los cuestionamientos que ha recibido José Jerí en los últimos días por su reunión con un empresario chino y enfatizó que deberían tomarse las medidas correspondientes.

“Si el Congreso en estos momentos tuviera los pantalones y una conciencia crítica y moral, algo que no lo tiene porque ellos son los principales destructores del país, ya hubieran vacado a José Jerí; es gravísimo lo que ha hecho (reunión con empresario chino)”, comentó.

NO HEMOS TENIDO UN TRABAJO DEL GOBIERNO

A más de dos meses desde que asumió la presidencia, Mesías Guevara cuestionó el trabajo que ha tenido José Jerí en el Gobierno y aseguró que no ha hecho ningún tipo de trabajo para atender las demandas de la población. “Lo único que ha hecho son poses”.