Isabella Ladera comparte misterioso mensaje sobre un posible embarazo: “Tengo 14 semanas”

En medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que Hugo García y Isabella Ladera se conviertan en padres, la influencer venezolana compartió un mensaje misterioso que ha revivido la llama de la pronta llegada de un bebé a la vida de ambos.

A través de sus redes sociales, Isabella compartió una conversación privada junto a una amiga, donde anuncia que se encontraba en la dulce espera. “Tengo 14 semanas”, fue lo que mencionó; sin embargo, no se precisa si es de gestación.

NINGUNO HA DESMENTIDO LAS ESPECULACIONES

En las plataformas digitales, los cibernautas creen que Isabella Ladera y Hugo García se convertirán en padres en los próximos meses. Las especulaciones continúan creciendo; sin embargo, ni el peruano ni la influencer venezolana han salido a desmentir o confirmar la situación que vienen atravesando.

Cabe mencionar que Micheille Soifer, amiga cercana del chico reality, comentó días atrás que el popular ‘Baby’ quiere establecerse con Isabella en Estados Unidos, por lo que dejó abierta la posibilidad de que Hugo podría tener un pequeño muy pronto.