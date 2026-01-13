Abel Lobatón IMPOTENTE tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “No está sola”

Después de que Melissa Klug denunciara a Bryan Torres por haber agredido a Samahara Lobatón, el padre de la influencer, Abel Lobatón, rompió su silencio por la situación que vivió su hija, y defendió con uñas y garras a la exchica reality.

Por medio de sus redes sociales, el exjugador de Sport Boys demostró que se encuentra mortificado con el cantante por los hechos que cometió en agravio de Samahara, y aseguró que su primogénita tiene el apoyo de sus seres queridos.

“Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico”, escribió en Instagram.

AGRADECIÓ EL APOYO DE LAS PERSONAS

Abel Lobatón no iba a dejar pasar la oportunidad para agradecer a todas las personas que le mandaron las mejores vibras en estos momentos complicados que viene atravesando su familia. “Agradecemos sinceramente el apoyo, el interés y los mensajes recibidos”.