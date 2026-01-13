Guía ARMY: pasos obligatorios para acceder a la preventa de BTS en Lima

La confirmación del regreso de BTS a los escenarios y su llegada por primera vez al Perú activó la cuenta regresiva entre miles de fans. Mientras crece la expectativa por los conciertos, surgen dudas sobre cómo funcionará la preventa de entradas, qué rol cumple Weverse y qué pasos serán obligatorios para no quedar fuera.

EXPECTATIVA POR LA VENTA DE ENTRADAS

La empresa Big Hit Music anunció oficialmente que BTS realizará dos presentaciones en Lima como parte de su gira mundial 2026–2027. Los conciertos están programados para el 9 y 10 de octubre de 2026, fechas que forman parte del tramo latinoamericano del tour, junto a ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y São Paulo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el estadio ni la ticketera oficial en Perú. Tampoco existe un cronograma de venta de entradas para Sudamérica. La productora aclaró que las fechas de preventa que circulan en redes corresponden solo a Norteamérica y Europa, y que toda la información oficial será comunicada exclusivamente a través de Weverse y los canales oficiales del grupo. INGRESA EN ESTE ENLACE PARA DETALLES DEL TOUR.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA PREVENTA CON LA MEMBRESÍA?

De acuerdo con el procedimiento habitual de Big Hit Music, la preventa estará reservada para quienes cuenten con ARMY Membership activa y completen un registro previo en Weverse dentro de un plazo específico que será anunciado oficialmente. Este paso es obligatorio: no registrarse a tiempo invalida el acceso a la preventa, incluso si se tiene la membresía vigente.

Durante la compra, no se entrega un código adicional. El número de miembro ARMY, visible en el perfil de Weverse, funciona como identificador al momento de intentar adquirir las entradas en la ticketera autorizada cuando la preventa se habilite. Big Hit ha reiterado en procesos anteriores que la membresía no garantiza una entrada, solo la posibilidad de participar en la preventa.

RECOMENDACIONES CLAVE

En Weverse existen dos opciones principales: la membresía digital, con un costo mensual aproximado de 2 dólares, y la ARMY Membership anual, que permite acceder a preventas de conciertos. Esta última se divide en tres modalidades: Global (válida para conciertos internacionales, excepto Japón y EE. UU.), Japan y USA.

La empresa recomienda adquirir la membresía únicamente a través de Weverse Shop, realizar el pago mediante PayPal y usar un correo electrónico que coincida con el que se empleará en la ticketera oficial. Además, se advierte no comprar entradas ni supuestas preventas mediante intermediarios o enlaces no oficiales, mientras se espera el anuncio definitivo sobre la plataforma de venta en Perú.