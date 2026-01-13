Julio Iglesias: exempleadas del cantante español lo denuncian por supuestas agresiones sexuales

La noticia ha remecido a la farándula internacional. Dos exempleadas del cantante Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española, por supuestos maltratos, agresiones y vejaciones sexuales.

Trascendió, según la agencia AFP, que el pasado 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias de la Cueva, de 82 años, que la justicia está examinando minuciosamente, sin dar más detalles.

La existencia de esta demanda trascendió luego de la publicación de una indagación de la cadena de televisión Univisión y el medio español elDiario.es, donde ambas extrabajadoras acusan al cantante.

DOMINICANA Y VENEZOLANA

Se trata de una exempleada del servicio doméstico y de una exfisioterapeuta del artista. Los hechos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

La fisioterapeuta es una joven venezolana llamada Laura, que en ese momento tenía 28 años. La otra supuesta víctima era una muchacha identificada como Rebeca, una dominicana que tenía 22 años.