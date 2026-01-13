BTS lanza oficialmente su WORLD TOUR: la banda surcoreana estará dos fechas en Lima

La banda surcoreana BTS confirmó lo que tantas ARMY peruanas esperaban. El septeto anunció este martes su World Tour donde se incluyó a varios países, entre ellos a Perú.
De manera oficial a través de la plataforma Weverse, la banda anunció su gira mundial, luego de casi 4 años de hiatus por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Fans de todo el mundo ya esperaban este anuncio, pues la banda aseguró que tenía una gran sorpresa para sus seguidoras.
PAISES INCLUIDOS EN EL BTS WORLD TOUR
Luego de realizar exitosos trabajos en solitario, BTS regresa con un nuevo álbum de 14 canciones y una gira mundial que abarca países de diversas partes del mundo.
Goyang 9, 11 y 12 abril
Tokyo 17 y 18 abril
Tampa 25 y 26 abril
El Paso 2 y 3 mayo
México City 7, 9 y 10 mayo
Stanford 16 y 17 mayo
Las Vegas 23, 24 y 27 mayo
Busan 12 y 13 junio
Madrid 26 y 27 junio
Bruselas 1 y 2 julio
Londres 6 y 7 julio
Munich 11 y 12 juliio
Paris 17 y 18 julio
East Rutherford 1 y 2 agosto
Foxborough 5 y 6 agosto
Baltimore 10 y 11 agosto
Arlington 15 y 16 agosto
Toronto 22 y 23 agosto
Chicago 27 y 28 agosto
Los Ángeles 1, 2, 5 y 6 setiembre
Kaohsiung 19, 21 y 22 noviembre
Bangkok 3, 5 y 6 diciembre
Kuala Lumpur 12 y 13 diciembre
Singapur 17, 19, 20 y 22 diciembre
Jakarta 26 y 27 diciembre
Melbourne 12 y 13 febrero 2027
Sydney 20 y 21 febrero de 2027
Hong Kong 4, 6, 7 marzo de 2027
Manila 13 y 14 marzo de 2027
PAÍSES LATINOAMERICANOS
Bogotá 2 y 3 octubre
Lima 9 y 10 octubre
Santiago 16 y 17 octubre
Buenos Aires 23 y 24 octubre
Sao Paulo 28, 30 y 31 octubre
Sin embargo, informaron que más países y fechas serán añadidas a esta larga lista. Con esto, la banda de kpop demuestra su compromiso con los fans de todo el mundo que esperaban su regreso a los escenarios.