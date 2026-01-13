BTS lanza oficialmente su WORLD TOUR: la banda surcoreana estará dos fechas en Lima

La banda surcoreana BTS confirmó lo que tantas ARMY peruanas esperaban. El septeto anunció este martes su World Tour donde se incluyó a varios países, entre ellos a Perú.

De manera oficial a través de la plataforma Weverse, la banda anunció su gira mundial, luego de casi 4 años de hiatus por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Fans de todo el mundo ya esperaban este anuncio, pues la banda aseguró que tenía una gran sorpresa para sus seguidoras.

PAISES INCLUIDOS EN EL BTS WORLD TOUR

Luego de realizar exitosos trabajos en solitario, BTS regresa con un nuevo álbum de 14 canciones y una gira mundial que abarca países de diversas partes del mundo.

Goyang 9, 11 y 12 abril

Tokyo 17 y 18 abril

Tampa 25 y 26 abril

El Paso 2 y 3 mayo

México City 7, 9 y 10 mayo

Stanford 16 y 17 mayo

Las Vegas 23, 24 y 27 mayo

Busan 12 y 13 junio

Madrid 26 y 27 junio

Bruselas 1 y 2 julio

Londres 6 y 7 julio

Munich 11 y 12 juliio

Paris 17 y 18 julio

East Rutherford 1 y 2 agosto

Foxborough 5 y 6 agosto

Baltimore 10 y 11 agosto

Arlington 15 y 16 agosto

Toronto 22 y 23 agosto

Chicago 27 y 28 agosto

Los Ángeles 1, 2, 5 y 6 setiembre

Kaohsiung 19, 21 y 22 noviembre

Bangkok 3, 5 y 6 diciembre

Kuala Lumpur 12 y 13 diciembre

Singapur 17, 19, 20 y 22 diciembre

Jakarta 26 y 27 diciembre

Melbourne 12 y 13 febrero 2027

Sydney 20 y 21 febrero de 2027

Hong Kong 4, 6, 7 marzo de 2027

Manila 13 y 14 marzo de 2027

PAÍSES LATINOAMERICANOS

Bogotá 2 y 3 octubre

Lima 9 y 10 octubre

Santiago 16 y 17 octubre

Buenos Aires 23 y 24 octubre

Sao Paulo 28, 30 y 31 octubre

Sin embargo, informaron que más países y fechas serán añadidas a esta larga lista. Con esto, la banda de kpop demuestra su compromiso con los fans de todo el mundo que esperaban su regreso a los escenarios.