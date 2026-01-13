Anelhí Arias revela el duro proceso médico que enfrenta su hija tras accidente en Año Nuevo

Un accidente con pirotécnicos cambió abruptamente el inicio del 2026 para una familia peruana. Lo que debía ser una celebración de Año Nuevo terminó en emergencia médica y en la postergación de un sueño internacional.

ACCIDENTE CON FUEGOS ARTIFICIALES

El 1 de enero, minutos después de iniciarse el Año Nuevo, Luciana Martin, hija de Anelhí Arias, sufrió un grave accidente durante el uso de fuegos artificiales en Estados Unidos. La explosión le ocasionó fracturas, quemaduras y esquirlas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Jackson, en Miami, donde permanece internada bajo estricta observación médica.

La joven, recientemente coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026, fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia pocas horas después del accidente. Aunque la operación resultó exitosa, los médicos advirtieron que el proceso de recuperación será largo y requerirá terapias especializadas, especialmente por las lesiones en ambas manos.

“ESTAMOS DESTROZADOS”

Visiblemente afectada, Anelhí Arias decidió romper su silencio y describió el duro momento que atraviesa su familia. “Estamos destrozados, fue impactante ver a mi hija tras el accidente. Tiene fractura en la mano izquierda y heridas en la derecha”, declaró al Diario Trome, al detallar el estado de salud de la adolescente.

Arias precisó que Luciana también presenta quemaduras superficiales en las muñecas y esquirlas en el cuerpo y el rostro, lesiones que continúan siendo evaluadas por los especialistas. Pese a la gravedad del hecho, resaltó que su hija “está con vida y salió bien de la operación”, mientras continúa hospitalizada y bajo monitoreo constante de un equipo médico especializado en cirugías ortopédicas de mano.

SUEÑO INTERNACIONAL EN PAUSA

El diagnóstico médico fue determinante. Debido a su condición física y al tratamiento de rehabilitación que deberá seguir, Luciana no podrá competir en el Miss Teen Mesoamérica Internacional, programado para marzo. El certamen representaba uno de los principales objetivos de su carrera y una oportunidad de proyección internacional.

“No va a participar en el concurso, que era su sueño. Tiene que llevar terapias y seguir en recuperación”, señaló Anelhí Arias, confirmando que la prioridad ahora es la salud de su hija. Mientras tanto, la familia permanece en Miami acompañándola durante este proceso, a la espera de una evolución favorable que le permita retomar, paso a paso, su vida y sus metas personales.