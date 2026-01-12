"Eres mi héroe": Tony Succar dedica mensaje a su papá tras obtener su doctorado a los 71 años

El músico y productor peruano, Tony Succar, dedicó un emotivo mensaje a su padre, Antonio Succar, quien recientemente alcanzó el grado de doctorado en Política Social a los 71 años de edad.

En su cuenta oficial de TikTok, el músico de 39 años expresó la felicidad y el orgullo que siente por su padre tras este nuevo logro académico al obtener el grado de doctor por el Jack Welch Management Institute de Strayer University.

"Estoy sumamente orgulloso de mi papá, que a sus 71 años aprobó su examen final de doctorado y muy pronto será Dr. Succar!! Nunca deja de sorprenderme mi viejo… impresionante sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo, y como dice él, sinceramente ayudar al prójimo. Te amo papá, eres mi héroe", se lee en la descripción del reel que muestra una celebración de la familia Succar tras este nuevo logro.

PADRE DE TONY SUCCAR COMPARTE SU EXPERIENCIA

En el video se oye a Antonio Succar relatar parte de sus impresiones tras alcanzar este objetivo a los 71 años: "La vida te enseña. Entonces, con lo que tú has aprendido, buscas en toda la literatura que existe y buscas un espacio para reforzar lo que quieres", sostuvo.