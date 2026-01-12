TINI regresa a Lima este 2026 con el FUTTTURA World Tour: una noche para cantar toda su historia

La espera terminó para los fanáticos peruanos de TINI. La superestrella argentina confirmó su esperado regreso a Lima este 2026 como parte de su FUTTTURA World Tour, marcando su retorno al país luego de cuatro años de ausencia. El reencuentro con su público será el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional, en lo que promete ser uno de los conciertos más grandes y comentados del año.

El anuncio llega tras el éxito absoluto de sus shows en Buenos Aires y la confirmación de nuevas fechas en distintas ciudades de Latinoamérica. Esta gira ha sido presentada como la más ambiciosa de su carrera, una experiencia inmersiva que celebra su evolución artística y su consolidación como una de las figuras más influyentes del pop en español.

El espectáculo propone un viaje musical que recorre todas las etapas de TINI: desde sus inicios en Violetta hasta su presente, con una puesta en escena dividida en tres actos, una estética futurista, visuales de alto impacto, banda en vivo y un potente cuerpo de baile que acompaña cada momento del show.

Durante la noche, el público peruano podrá cantar a todo pulmón sus canciones más populares como “Miénteme”, “La Triple T”, “Cupido”, “22”, “Carne y Hueso”, “Ella Dice”, “Fresa”, “Bar” y “Oye”, además de temas que conectan con su faceta más íntima y emocional. A este recorrido se suma “36 vidas”, su más reciente lanzamiento, una canción con influencias de cumbia y sonido moderno que habla de reinicios y crecimiento personal.

La última vez que TINI se presentó en Lima fue en 2022, y desde entonces sus seguidores han esperado su regreso. Este concierto en 2026 promete ser un viaje emocional, intenso y festivo, con más de 180 minutos de música, una producción de nivel internacional y una narrativa pensada para emocionar de principio a fin.

“Perú, voy por ustedes. Será una celebración y un viaje por las etapas de mi carrera y por todo lo que está por venir. Los espero en el Estadio Nacional”, expresó la artista visiblemente emocionada.

Todo está listo para que Lima viva una noche inolvidable junto a TINI este 30 de mayo de 2026. El FUTTTURA World Tour llegará al Estadio Nacional como un espectáculo pensado para cantar, bailar y emocionarse de principio a fin, en un reencuentro que promete quedar marcado en la memoria de sus fans peruanos y consolidarse como uno de los shows más esperados del año.