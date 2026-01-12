Daniela Darcourt le dedica mensaje a Luis Advíncula tras su llegada a Alianza: "¡Te amo!"

Hace unos días, Alianza Lima confirmó la llegada de Luis Advíncula al equipo procedente de Boca Juniors, donde permaneció por más de tres años. El arribo del 'Rayo' fue saludado por miles de hinchas blanquiazules, incluyendo a una cantante nacional.

DANIELA DARCOURT LE DEDICA MENSAJE A ADVÍNCULA

Para nadie es un secreto que Daniela Darcourt es una fiel hincha del equipo íntimo, y no dudó en pronunciarse sobre el arribo de Advíncula a La Victoria. Por medio de sus redes sociales, decidió dedicarle un mensaje al defensor de la Selección Peruana.

En el post difundido, la exintegrante de Son Tentación publicó la fotografía de 'Lucho' con la camiseta íntima, deseándole los mejores éxitos en esta nueva etapa en el fútbol peruano. "Bienvenido, mi ‘blanquiazul’. ¡A romperla, mi ‘Rayo’! ¡Te amo!”.

Cabe mencionar que, tiempo atrás, Daniela Darcourt conversó con Trome y reveló que tiene una amistad especial con Luis Advíncula, a quien le tiene una gran estima. "Él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él: a su familia, a sus hijos; son mis sobrinos”.