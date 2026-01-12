Pamela Franco al ser consultada sobre boda con Christian Cueva: "No solamente es casarse, sino llevarse bien"

Ante las especulaciones que surgieron en las últimas semanas sobre una posible boda entre Pamela Franco y Christian Cueva, la exintegrante de Alma Bella respondió a las inquietudes que han surgido entre los cibernautas y dio una respuesta muy controversial.

¿QUÉ DIJO PAMELA?

En medio de una entrevista en Karibeña, la madre de la última hija de Christian Domínguez compartió la visión que tiene sobre el matrimonio y no descartó llegar al altar con el futbolista de Juan Pablo II; sin embargo, en estos momentos están priorizando otros proyectos, por lo que estaría deteniendo los planes de ambos.

“Yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos. En un papel, que es algo bonito, concretar cosas sentimentales, porque dos personas que se aman sueñan con hacer cosas juntas. No solamente es casarse, sino construir cosas juntos y llevarnos bien, para ver si existe un futuro entre nosotros”, mencionó.

DESTACA CUALIDADES DE PAMELA FRANCO

Christian Cueva no iba a dejar pasar la oportunidad de halagar a Pamela Franco y llenó de elogios a su pareja, con quien lleva más de un año de relación. "Cómo es como persona, como madre, se desvive por su bebé, como artista. Eso me gusta de ella".